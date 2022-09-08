新北市好日子愛心大平台2019年6月開辦，至今年7月底已媒合38億餘元的物資和善款，超過3472萬人次受惠，新北市政府今舉辦感恩活動，邀請289個企業、宗教團體及圓夢英雄出席，新北市長侯友宜致詞感謝愛心人士，帶動台灣善念與愛的力量，並提及自己4年前出來選舉，就是希望能為國家多做一點事，他歷經15個職位，當有天離開市長這個位子時，只要大家能給他「做的不錯」這句鼓勵肯定的話就夠了！他就能繼續往前走，充滿濃濃選舉味。

侯友宜指出，新北市幅員遼闊，人口眾多也是多元族群，新北市是台北縣前身，有很多不足的地方，尤其在統籌分配款上，新北是台北市1／2，人均預算更是六都最低，為照顧好市民，市府這3年增加了61億元的社福預算。

「新北市政府力量有限，但很多新北市民充滿愛心與正向力量」，侯友宜說，有人曾經問他，為何61歲才出來選舉？覺得不可思議，因他是警察出身非一開始就是政治人物，他解釋，會出來選舉最大的目的，是想找回從前雖然沒有錢，但認真打拚、古意勤儉、體驗他人，大家會手牽手幫忙的那個純樸年代，讓他希望自己能夠多做一點事。

侯友宜說，在選舉過程中，很多時候都是對立衝突，但其實大家希望是團結的台灣、中華民國，讓這塊土地能夠更好，選舉是一個過程，最重要用包容與同理心看待對方，藉著善念與正向愛心，不但去幫助別人也從自身做起。

所以他四年前競選口號就是用姓氏「侯」為發想，希望讓人民「過好日子」，上任市長一年多後，就成立好日子愛心大平台，他說，新北市政府有能力幫助中低與低收入戶，但確實還有很多社會邊緣人無法照顧到，好日子愛心大平台即能補足政府資源不足的地方。

侯友宜眼眶濕潤地表示，善念從一個火苗點燃後，大家就會全部跟進，市府共規畫了744個專案，將這些善款都用在需要被關心的人身上，他對各界的愛心充滿感謝。