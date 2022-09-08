道路平整舒適度與服務水準，如何透過科學精準檢測？由中央大學土木系主任陳世晃團隊與日本日瀝株式会社共同合作打造的「富玉攻頂一號」，推出「新型鋪面狀況調查車」，是我國首次成功應用3D鋪面影像進行自動化調查，為台灣的鋪面檢測技術跨出領先一大步。

台日合作的新型鋪面狀況調查車，外型搶眼，行駛在高速公路檢測，被網友暱稱為「變型神車」，研究團隊則稱之為「航空母艦」等級鋪面調查設備。配備高解析度線性雷射相機與影像輔助辨識軟體，可清楚呈現3D鋪面狀況，並計算各類鋪面維護指標，再配合鋪面管理系統與人工智慧的處理，道路的檢測，猶如人體利用核磁共振檢測一般，所有的鋪面狀況一覽無遺。

陳世晃表示，台灣鋪面檢測技術之發展迄今已逾20餘年，研究團隊2010年開始投入這項技術，2017年有幸與日本日瀝株式会社共同簽署「富士玉山攻頂國際合作計畫」，該計畫以日本和台灣的護國神山來命名，目的就是希望透過台日技術合作，朝鋪面調查維護管理的最高峰邁進。

陳世晃說，目前調查車的使用，主要在提供政府道路養護的維修順序與建議維護方式上，因政府的預算有限，透過學術單位提供客觀的參考數據，才得以於有限資源下提升效率與價值，也透過數據分析與效率檢討，更聚焦在鋪面平坦度、鋪面裂縫率以及車轍深度上。

中央大學指出，這項技術也回饋在中央大學新完工的環校道路檢測上，中大環校道路全線MCI（維護管理指標）平均值為7.8，高於日本首都高速公路年度期望值5.6，加上友善的行穿線設計，具有人本關懷精神，不但建構了中央大學的康莊大道，也因兩旁松樹林立，空氣清新宜人，更是一條優活的松濤大道。