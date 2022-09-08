歐洲央行(ECB)預計在周四將宣布再次升息，以扼制高漲的通膨。目前的問題是升息的幅度會有多大，外界估ECB將在50基點和75基點(2碼至3碼)之間作選擇。如果選擇後者，將是ECB有史以來最大幅度的升息。

ECB再上次會議已經宣布升息50基點。

由於預期冬季的衰退和物價壓力將比最悲觀預期還要嚴重，市場也已經考慮到未來幾個月會有更多的加息。

在ECB保守派官員的鷹派言論鼓舞下，市場目前幾乎已經消化了75基點的升息。而接受路透調查的經濟學家中，有稍微過半經濟學家預期會出現較大的升息。

摩根士丹利經濟學家Jens Eisenschmidt說，雙方的預測都相當接近，雙方對升息幅度都有充足的理由，但是最終我們認為較大的升息將佔上風，因為九月是發出明確決心訊息的最佳時機。「而無論是50或75基點升息，...我們都會看到ECB升息周期在3月以2%結束」。

超高的能源價格將削弱購買力，幾乎肯定會讓歐元區陷入衰退，而激進的ECB政策可能會加劇衰退，特別是會讓部分國家的舉債成本再度上升。

經過10年的超低利率後，大幅的升息也違反了ECB此前漸進式的指引；包括希臘央行行長Yannis Stournaras在內的多位官員已經提出採取更小幅加息的理由。

ECB其實也無力解決由供給端干擾所引起的通膨；而即使屆時通膨已在消退中，升息仍將影響未來數年的經濟。

然而如果現在採取謹慎的行動，可能會將長期通膨預期，從原本已經很高的水準再往上推高，從而削弱ECB抗擊通膨的信譽。