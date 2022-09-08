民進黨基隆市長參選人蔡適應8日上午舉行記者會，推出「樂齡健康升級」政見。（陳彩玲攝）

民進黨基隆市長參選人蔡適應8日上午舉行記者會，推出「樂齡健康升級」政見，未來將調升補助金，持續推動65歲以上免費裝假牙政策，另加碼降低免費接種肺炎鏈球菌門檻，從71歲向下擴大到65歲，讓長者活得健康又快樂。

蔡適應今日偕基隆市議員張秉鈞、市議員參選人許睿慈；基隆市醫師公會理事長王正旭、常務理事王俊傑、理事長黃常樹、前理事長林大偉，一同公布「樂齡健康升級」相關政見。

政見分2大主軸，第一是「幸福從齒延續」，蔡適應說，市長林右昌2015年開始推動免費裝假牙，市民對這項政策滿意度達9成以上，有持續推動必要性，他承諾上任後調升補助金，讓更多65歲以上長者裝設；第二項內容是「守護長者再加碼」，推動免費接種肺炎鏈球菌。蔡適應說，目前衛福部政策是71歲以上長者免費接種，未來將向下擴大到65歲。

許睿慈表示，基隆市長者人口比例為19％，營養不足百分比有42％，大多是牙口問題引起，她認為，免費裝設假牙，可以增加咀嚼能力，降低肺炎風險。張秉鈞也說，免費裝假牙能推動基隆成為老人友善城市。