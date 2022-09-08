台中狼師案引爆市議會藍綠互嗆！台中市性別平等委員會本月2日做出決議，給予「解聘、永不錄用、沒有退休金」的最重懲處；性平會7日再次召開會議，決議維持「解聘、永不錄用、沒有退休金」之懲處。市長盧秀燕8日強調，市府會持續調查，這個案子的調查還沒有結束，希望潛在的受害者挺身而出，讓加害者繩之以法，彰顯這個社會的公平。

台中市長盧秀燕8日出席幸福巴士2.0企業捐贈儀式暨擴大服務發表，媒體詢問台中狼師案昨日開完性平會，市府調查是否告一段落？

盧秀燕表示，調查尚未結束，此案因時間久遠，25年前的案子調查起來相對不容易，但台中市性平會包含調查小組鍥而不捨，不要說是20幾年前，即使是30年前、40年前，市府也照辦，此案調查目前已有初步成果，並於昨日發布。

盧秀燕強調，但這25年當中我們認為可能有潛在受害者，因此呼籲大家挺身而出，讓真正犯罪的人不只受到行政最嚴厲的處分，也要受到法辦、嚴厲的法律制裁。市府會持續調查，這個案子的調查還沒有結束，希望潛在的受害者挺身而出，讓加害者繩之以法，彰顯這個社會的公平。