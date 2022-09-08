王彩樺出道30多年，早年除了在秀場走跳外，之後更發行《保庇》一曲使她人氣再度暴漲，由於有著穠纖合度的身材，也讓她自稱為「台灣濱崎步」；近日王彩樺突在社群道歉，讓不少紛絲耽心她的狀況。

近日工作滿檔的王彩樺突在社群發道歉文，她一開始發文直呼「媽啊」三句，似乎覺得很重要或被嚇到，接著又說「今天是道歉文」，尤其是因工作關係平常很注重防疫，並說：「昨天明明早上出門有驗ok沒事，晚上回家也有驗都好好的，怎麼今天一早《我也入圍》了，你真調皮」，她不改幽默個性還加入金鐘獎入圍哏。

對於目前的狀況王彩樺無奈的表示，「非常抱歉原本連續幾天都有工作，現在不能出門了，真不好意思，耽誤到大家，誠心誠意的跟你們說聲對不起，請原諒」，不過也透露自己有打第四劑，所以只有輕微喉嚨癢癢和一點咳嗽，也表示接下來要暫時「閉關練功」。

53歲的王彩樺是演藝圈著名美魔女，不論身材或是臉蛋都保養得宜，而大女兒面貌姣好，被網友封為國民女友，連帶媽媽也晉身「國民岳母」；粉絲知道她中鏢後，紛紛留言「早日康復」。