日本女星森咲智美擁有傲人G罩杯，出道後以大尺度攝影作品擄獲粉絲喜愛，因此獲得「國民情婦」的封號，是不少人心中的性感女神。近日森咲智美曝光一段辣眼球的12秒影片，似乎剛沐浴完的她，只圍了浴袍就開啟拍攝，展現完美胸型和雪白曲線，還以這身打扮跳舞，讓破萬粉絲看到狂噴鼻血。

森咲智美日前在IG貼出一段浴袍跳舞片，透露去到日本靜岡的旅遊景點「御殿場市」，大泡知名的桑拿浴，還曬出身後的一片藍色大海。影片中，森咲智美坐在半戶外的桑拿浴池邊，可見身上只裹著白色浴袍，一連擺出好多個呆萌手勢，跳起所謂的「手指舞」，可說是特別又可愛，此外，雙眼也會不停放電，而最吸睛的車頭燈，更在鏡頭的前方呼之欲出。

森咲智美的桑拿跳舞片，吸引破萬人圍觀。(圖/森咲智美 抖音)

這段畫面一上傳，引來大票粉絲暴動留言：「她成功狙擊了我的心」、「就像個天使一般」、「長得太是我的菜」、「這是一擊必殺」、「還是一如往常的漂亮」、「美到不可思議」、「我已經重複看好多遍」、「這是流量密碼啊」、「那一對車頭燈閃瞎眼了」。

森咲智美6月也錄泡湯影片，片尾甚至邀粉絲一同入池泡湯。(圖/森咲智美 抖音)

森咲智美6月也拍過類似泡湯片段，當時來到日本大久保的溫泉池，只見下半身泡在戶外的溫暖池水中，肌膚和優美身形一覽無遺，可看到她輕舀泉水到纖細雙臂上，臉上表情非常過癮，接著沒接觸泉水的上空部位，亦用泉水輕輕滑過，再露出陽光燦爛的笑容，最後邀請粉絲們一同來泡湯，辣眼球畫面非常吸睛。