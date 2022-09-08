台北市長選戰選情緊繃，候選人國民黨蔣萬安、民進黨陳時中與無黨籍黃珊珊的三腳督格局，讓棄保議題甚囂塵上。國民黨台北市議員張斯綱分析，棄保效應真正發酵，會是在選前最後10天。

張斯綱今（8）日接受《中天新聞》訪問時分析，由於選前10天就不能再公布民調，選民會憑著最後民調去投票，到時棄保效應才會真正發酵，現在僅是保醞釀期，還不到真正的操作期；而目前離選舉還有80幾天，大家都在進行前2名保衛戰，準備對第3名進行棄保。

張斯綱進一步說，對蔣萬安來說比較安心的是，他基本上穩居前2名，是可以去操作棄保的人，接下來就看黃珊珊的票是藍多還是綠多，以過去8年狀況分析，綠營的支持者對現任市長柯文哲實在恨之入骨，加上黃跟柯很親近，會不會導致綠粉「棄陳保黃」是有點疑問；至於打出親民黨主席宋楚瑜這張牌，是會幫到黃珊珊還是產生反作用力，各方陣營也都還在評估中。

另外，張斯綱認為，未來蔣萬安要拉開領先幅度，在於要拉到淺藍、中間選民的票，甚至不要放棄接觸民眾黨支持者，要操作「反陳時中陣營連在一起」。