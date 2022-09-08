今天在大聯盟場上洋基與雙城進行雙重賽，首戰以5：4獲勝，雙方死鬥到延長賽第12局，洋基靠Oswaldo Cabrera再見安打氣走對手，而除了Cabrera幫助球隊贏球，「法官」賈吉(Aaron Judge)依舊火燙，敲出本季第55發全壘打，超越A-Rod(Alex Rodriguez)2007年的單季54轟紀錄，接著第二戰他雖然沒安打，打擊率仍維持在.301。

洋基近期傷兵不斷，但只要美聯MVP大熱門賈吉還在，他們仍有競爭力，與雙城首戰賈吉3打數1安打貢獻1分打點、選到2保送，4局下半球隊以0：3落後，他逮中雙城投手Louie Varland的變速球，一棒轟出左外野，將本季第55轟收進口袋，這是他連續4場開轟了，也一舉超越A-Rod過去的單季54轟，成為隊史右打單季最多轟紀錄保持人。

Oswaldo Cabrera walks it off as the Yankees win 5-4 🥳💙 you gotta love the kids #RepBx pic.twitter.com/2tZz3Afei8 — Anthony Jacques  (@TheJoc26) September 7, 2022

兩隊最後以3：3殺進延長賽，12局上雙城率先攻下1分，眼看贏球在望，但12局下奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)用一壘安打追平，接著右外野手Cabrera更敲出再見安打，成功以1分差擊退對手，沒白費賈吉破紀錄的55轟。第二戰洋基延續火力，靠6支安打豪取7分，以7：1再賞雙城敗仗，先發投手寇爾(Gerrit Cole)拿下第11勝。