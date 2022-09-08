【旅遊經 編輯部報導】

在秋高氣爽的時節，穿著旗袍漫步在承載濃厚台灣歷史色彩的剥皮寮老街、走進古色古香的龍山寺，拍下一張張復刻浪漫的唯美意境照，體驗穿越時空的換裝小旅行，復古風也讓今(2022)年的秋意(詩意)再上心頭！

艋舺商圈擁有深厚文化底蘊，為復甦萬華觀光，除市政府舉辦特定活動創造議題吸引觀光人潮或是輔助特色商家轉型外，台北凱達大飯店亦多次與在地商家聯手振興萬華在地經濟與觀光，為推廣萬華在地觀光並帶領大家透過旅人視角探索萬華的美好，台北凱達與網美最愛的「天天旗袍體驗館」聯合推出「穿越時空之旅」住房專案，精緻雙人房＄2,899元，週六亦僅加價500元，專案加贈價值1,600元的「天天旗袍雙人4小時旗袍體驗票券」乙張，且周一至周四再享限量升等至豪華客房

活動時間至今(2022)年的12月29日止。

「天天旗袍體驗館」，現場有專人協助挑選合身旗袍與配件

走進古色古香的龍山寺，拍下一張張復刻浪漫的唯美意境照，體驗穿越時空小旅行！

專案加贈價值1,600元的「天天旗袍雙人4小時旗袍體驗票券」乙張圖片來源：IG帳號yulin842

每個場景都能秒殺記憶卡，拍出精彩的萬華百態與故事許多遊客去日韓旅遊時，都會安排體驗當地服飾，像是韓服、

和服、浴衣

等，而在臺灣換上優雅的旗袍、中山裝也能成為整個街道上的焦點，直接開啟觀光模式，擁有多種服裝風格且作工細緻的「天天旗袍體驗館」，不論是閨蜜、親子、情侶都能一起玩換裝體驗，現場有專人協助挑選合身旗袍，還有多樣用心挑選的精美復古菸斗、髮飾、小包、扇子、墨鏡..等搭配神物，隨興穿搭瞬間氣場強大得讓人目不轉睛！最後換上繡花鞋漫步萬華周邊各式各樣極具特色建築及老商行之中！

位於台北萬華的新富町文化市場是個充滿文青感的景點

網紅打卡新地標 -擁有獨特馬蹄形建築造型的「新富町文化市場」

延續著百餘年前清代街道風貌而展現典雅樸實之美的「剥皮寮老街」、將歷史與藝術文化相互結合的「新富町文化市場」、傳遞林家古宅動人故事的「星巴克艋舺門市」，還有龍山寺、青草巷、華西街等知名景點，都可以讓大家感受艋舺結合復古與時尚的創新文化、特色觀光與美食饗宴。每個場景都能秒殺記憶卡，拍出精彩的萬華百態與一場專屬自己的艋舺故事！

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，萬華是個迷人的地方，從庶民小吃到米其林推薦餐廳，從復古街道到文創店家，還有像凱達這樣的五星級飯店。目前政府和許多萬華在地人士正努力推動萬華的經濟發展，而我們能做的則是將更多的旅客帶來萬華，促進萬華商圈的繁榮。希望此次台北凱達大飯店跟在地商家「天天旗袍體驗館」的合作，能引導更多國內外的旅客換上旗袍走進萬華巷弄，一起帶動萬華周邊的觀光熱潮、推廣萬華在地商圈特色！

圖片：台北凱達提供