新北市新店區北宜路三段132號附近往宜蘭方向，今日一早接連發生騎士摔傷意外，警方到場調查才發現「肇事者」竟然是垂吊的電線，所幸騎士皆只有外傷無生命危險，目前電線已由台電剪除，警將釐清後續責任。
警方表示，46歲呂姓女子、29歲楊姓男子今早8時許分別騎著白牌機車和重型機車，要到坪林拜拜、兜風，行經北宜路三段132號附近時，被垂吊的電線勾到而自摔，造成四肢外傷，送往新店耕莘醫院就醫，確切事故原因及肇責仍有待釐清。
新北市新店區北宜路三段132號附近往宜蘭方向，今日一早接連發生騎士摔傷意外，警方到場調查才發現「肇事者」竟然是垂吊的電線，所幸騎士皆只有外傷無生命危險，目前電線已由台電剪除，警將釐清後續責任。
警方表示，46歲呂姓女子、29歲楊姓男子今早8時許分別騎著白牌機車和重型機車，要到坪林拜拜、兜風，行經北宜路三段132號附近時，被垂吊的電線勾到而自摔，造成四肢外傷，送往新店耕莘醫院就醫，確切事故原因及肇責仍有待釐清。
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