【旅奇傳媒/編輯部報導】「守望精神家園－第八屆兩岸非物質文化遺產月」暨美麗中華行旅遊推廣活動，每年皆規劃大陸地區不同省份非物質文化遺產項目來台展出，並引起廣大迴響，可說是來台此類展演活動的高水準代表性品牌。

2022年特別邀請廣西壯族自治區為主題省，於9月9日起在佛光山佛陀紀念館辦理「壯美廣西•錦繡八桂～廣西非物質文化遺產展覽」，介紹廣西壯族自治區這個多元民族大省的非物質文化遺產與文化風光的獨特魅力。展覽精選廣西獨具民族特色的展品及演出影片並辦理多場體驗及文化講座活動，邀請喜愛中華文化的朋友來體驗這場令人驚豔的廣西非物質文化遺產與文化旅遊之美。

▲欽州坭興陶製作技藝。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

廣西壯族自治區不僅有著山清水秀、洞奇石美的自然風光，在文化底蘊上，有著多民族文化的特色，特別展現在壯、漢、瑤、苗、侗等十二個世居民族融合聚居，各族人民在這裡繁衍生息，形成人與自然和諧相處的生活哲學，經過時間的積累後，在八桂大地上孕育出豐富多彩的非物質文化遺產。

▲壯族織錦製作技藝。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

此展覽以廣西壯族自治區非物質文化遺產為主軸，並介紹旅遊文化特點，全方位展現當地的民俗、民藝、民風與旅遊風光。其中展出的展品包含多元的民族服飾，精選壯、侗、苗、瑤四族的經典服裝、織錦、刺繡，展現各民族的特色風華；當然少不了民族歌舞的影片展示，搭配深具地方色彩的傳統樂器，如壯族銅鼓、京族獨弦琴、壯族天琴等；更有廣西代表性的文化象徵－繡球、名聞海內外的六堡茶、做工獨特的欽州坭興陶等，樣樣精彩，值得大家前來欣賞。

▲融水苗族姑娘。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

▲桂林漓江風光。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

「守望精神家園－第八屆兩岸非物質文化遺產月」暨美麗中華行旅遊推廣活動是由中華文化聯誼會、海峽兩岸旅遊交流協會、廣西壯族自治區文化和旅遊廳、財團法人人間文教基金會、社團法人中華翰維文化推廣協會共同攜手推出，除了展出多元絢麗的民族特色風情，更有體驗工作坊活動，歡迎民眾一起參與，共同體驗這場令人驚豔的廣西非物質文化遺產與文化旅遊之美。

▲「壯美廣西•錦繡八桂」廣西非物質文化遺產展覽將於佛光山佛陀紀念館登場。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

「壯美廣西•錦繡八桂～廣西非物質文化遺產展覽」

日期：2022.09.09（六）～2022.10.23（日）

地點：佛光山佛陀紀念館（本館第四展廳）

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