【旅遊經 洪書瑱報導】

樂高積木今(2022)年度歡慶90週年，在這個里程碑中，韓國春川「樂高樂園」別具意義，韓國樂高樂園是韓國第一個全球性主題樂園，而且韓國春川樂高樂園也是截至目前為此，全世界最新的樂高樂園，也是目前為止，亞洲最大的樂高樂園，為世界第10個樂高樂園，於今(2022)年韓國兒童節(5月5日開幕)，吸引親子家庭及年輕族群，每天約12,000人次入園。

樂高樂園一隅(攝影：洪書瑱)

樂高樂園園區分有7個區域，包括：迷你樂園、金磚烏托邦、樂高城市、忍者世界、海盜之海、樂高城堡、金磚街等，每個區域都有不同的有趣元素，以及包括擁有40多個遊樂設施。為台灣遊客搜索五大必玩、必到設施及區域！

一、金磚烏托邦中「樂園觀景台」、觀景台會360度旋轉，緩緩上升至43公尺(約27樓高)，上升後，就可以看到五顏六色的樂高樂園的「視界」與景象。

樂園觀景台(攝影：洪書瑱)

二、樂高樂園最熱門的設施──樂高城堡的「過山車」，由於過山車非常受歡迎，建議一入園先來玩過山車。

樂高城堡的「過山車」(攝影：洪書瑱)三、樂高城市「樂高樂園快車」，是一項不同觀景台是由上往下看，樂園快車就是從地面觀賞四周的遊樂設施，坐下後即可至樂園樂園每個角落。

四、炎炎夏日中最受大家青睞，莫過於海盜之海的「噴水戰」，「噴水戰」是遊客與「乘客」，或不同艘船，相互噴水的遊樂設施，除了可以消暑，也可以感受「淋漓」盡致的童心。

海盜之海(攝影：洪書瑱)

五、「迷你樂園」可以欣賞到用樂高積木塑造的韓國各個城市的地標，如：首爾塔、南山塔、景福宮、青瓦臺、汝夷島、江原道、海雲台、濟洲島，以及如慶州佛國寺、襄陽的洛山寺等三座具代表性寺廟，除了積木完成的成品外，還有許多小細節，如首爾的公車在國會議事堂前，兜兜轉轉；南山塔及纜車，與樂天塔，還有景福宮的縮小版等。迷你樂園共使用了大約800萬個樂高積木，由馬來西亞至韓國約一百多個人專門製作，花費1年半的時間才完成，是春川樂高樂園最具代表性也是園區最值得一看的地方。

迷你樂園 (攝影：洪書瑱)

迷你樂園 (攝影：洪書瑱)

迷你樂園 (攝影：洪書瑱)

迷你樂園 (攝影：洪書瑱)

除此之外，忍者區域因為具「知名」人物，也是人氣很高的區域，最大型公仔一隻用67萬個積木製作而成，這裡還可以駕駛樂高積木汽車的開車學校，並觀看4D電影等。

忍者區域(攝影：洪書瑱)

忍者區域(攝影：洪書瑱)

忍者區域(攝影：洪書瑱)

4D電影院(攝影：洪書瑱)

樂高城市(攝影：洪書瑱)

樂高城市(攝影：洪書瑱)

遊樂設施(攝影：洪書瑱)

遊樂設施(攝影：洪書瑱)

園區隨處可見樂高玩偶(攝影：洪書瑱)

樂高入場券有2種，有年票與當日券，又分為STANDARD、COLD、PLATINM三種，價格約韓元10萬出頭～20萬出頭之間，根據不同等級，會提供不同優惠，當日券的入場券大人為6萬韓元、青少年5萬韓元，由於樂高樂園是一座親子的主題樂園，為了嬰幼兒準備了「Baby Care Center」，對於年長者樂園到處都有佈置椅子。而值得一提的是，樂高樂園有推出友善殘疾措施，凡入園出示相關證件，陪同者能免費入場且使用快速通關。

樂高飯店外觀(圖：樂高樂園提供)

樂高飯店主題房 (圖：樂高樂園提供)

樂高飯店有4種主題房型(圖：樂高樂園提供)

樂高樂園園區內還建置樂高飯店，7月1日起已可以入住，樂高飯店一般都是2大2小家庭入住的房型，最多可以入住5個人，154個客房，分為：王國、忍者、海盜與樂高朋友等4種主題房型，而飯店最大的特色，就是把樂高積木原封不動展現在客房裡，如客房的牆壁、洗手間等，入住之後，自己彷彿像小公仔，能感受樂高積木的「玩」「藝」與「風采」。

購物商店(攝影：洪書瑱)

即使是品嚐美食，也能來一場擺拍

若要品嚐美食可至樂園城市的城市餐廳，另外園區還有8個周邊購物商店，可以盡力觀賞及購買，其中「迷你公仔市場」可以從頭到腳設計自己的迷你公仔，也可以找到樂高公仔及樂高娃娃，以及樂高杯子等產品。另外樂高樂園還有The Big Shop，是樂高樂園裡面最大規模的週邊產品商店，在這裡可以買到亞洲限量版樂高。

另外，到樂高樂園不妨品嚐一下韓國樂高樂園的招牌小吃──蘋果上灑上肉桂粉，再放上滿滿的鮮奶油的「蘋果薯條」，約韓元為＄6,000！

提醒前去遊玩的遊客，營運時間為上午10:00開始，根據季節，約下午6點或7點休息時間有所不同，建議大眾出遊前確認相關事宜。另外，欲體驗樂高樂園，雨衣及額外的衣服是必備，因為這裡有玩水景點，「濕背秀」的體驗在所難免！春川樂高樂園是世界上唯一建立在島上的樂高樂園，在開幕之前其實就備受關注。樂高樂園位於春川衣巖湖島上，面積約28萬平方公尺，樂高樂園到南怡島乘車只要40分鐘，到江村滑雪場只要30分鐘，到春川明洞炒雞排胡同只要10分鐘，離三岳山纜車約15分鐘，離春川著名的旅遊勝地距離相當近，佔地利之便，適合安排一連串遊程！