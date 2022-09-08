綠色和平今天在台北市西門町完成高空集體創作，公布全聯「產塑業績」，提及全聯的商品塑膠包裝每年產生至少1億件的塑膠垃圾，並發起「請全聯支援減塑」公眾連署，至今已有逾2萬名民眾支持，呼籲應立即有減塑措施。

全聯說，每年定期向大眾揭露CSR績效報告書，每年也參與環保團體舉辦的「零售通路減塑評比」曾多次受到資訊透明肯定，2015年開始，全聯就率續推出約20款購物袋、購物車，自備購物袋的消費者提升到9成以上；生鮮裸賣部分也提升到47％，預計朝更高的目標邁進；另有啟動惜食計畫，使好食物生命可以充分被利用，不輕易被廢棄。

據綠色和平調查指出，台灣多個保育類動的水源及排遺，皆檢出塑膠微粒，且成分主要為聚乙烯及聚丙烯，推測主要來源為一次性塑膠包裝。綠色和平專案主任張凱婷表示，檢視全聯的一次性塑膠垃圾中，又以包裝蔬果的減量潛力最大，雖然現行已開始試辦部份品項的「裸賣」，但進度仍太慢。

綠色和平提及，近期環保署已經推動試辦蔬果裸賣及包裝減量，但只配合政府短期、零星的試辦仍不夠，「應具體承諾2025年減塑一半」。