一名結婚不久的南部某大醫院醫師，與同當醫師的老婆分隔兩地工作，未料才剛登記完結婚不久，就偷吃護理師同事，老婆抓包老公常帶著小三極樂出遊，包括在宿舍內撫摸、擁抱、小三裸胸、國內外遊玩及全裸泡湯、甚至在清境農場涼亭激戰影片，讓元配氣提告求償百萬並訴請離婚。法院判人夫與小三應賠償百萬，仍可上訴。

根據判決書，元配向法官控訴，她與醫師丈夫兩人都在醫院上班，但因工作關係並未同住分隔兩地，假日則會回到南部老公所屬醫院的宿舍同住。但從登記結婚起後一年，就發現老公在醫院眷屬宿舍及多處地點，與護理師小美發生性行為及接吻、擁抱、摸私處等行為。決定對兩人提告並求償百萬。

但是男醫並未否認偷吃小三，不否認侵害配偶權，但對於妻子提出的88項照片、影片等，宣稱市非法取得。不過小美堅決否認是人夫主動追求她，醫師還並未辦理結婚登記，還出示身分證配偶欄空白的證據，自己完全被男方所欺瞞，自己是一時意亂情迷墜入情網，才會相信人夫的說法。

法官認為，小美與醫師同在醫院工作、住宿並交往，生活關係甚為密切，也曾多次進出醫師的眷屬宿舍，能清楚看到元配的物品在屋內，即時小美無法明確知道元配與醫師究竟於何日為結婚登記，但也應該知道兩人於辦理公開婚宴後就會為結婚登記成為正式夫妻，應當隨時留意、查探兩人是否登記。

依照小美與醫師兩人對話內容，小美曾提及「我們兩人間的關係」、「不對的時間遇上對的人」、「醫師永遠不屬於小美」、「醫師的身分讓小美辛苦了」等字句， 也顯示兩人關係匪淺。

法官審酌，醫師既明知自己有婚姻狀態，小美也明知醫師有配偶，竟仍於結婚後發生共計88次逾矩行為，依社會一般通念，已足以破壞夫妻婚姻關係中，配偶應負之誠實義務，侵害原告之配偶權，侵害身分法益情節重大，判人夫與小三應賠償百萬，仍可上訴。