隔夜美股大漲未帶來提振，周四香港股市盤中跌0.39%，報18969.82點，再度跌破19000點大關。國企股跌0.39%，報6487.66點。

由於美國10年期指標公債殖利率回落、原油價格重挫緩解通膨疑慮，以及投資人忽略數位聯準會官員最新發表的鷹派言論，周三美股主要指數強勁反彈，道瓊指數漲1.40%，標普500指數漲1.83%，那斯達克指數漲2.14%，均創下約一個月來最大單日漲幅。由中概股組成的金龍中國指數亦勁揚2.27%。

恆生科技股指數目前微升0.05%，未能反映隔夜美國同業的亮眼表現。金蝶國際跌2.7%，跌幅最大；其次為騰訊跌2.38%。嗶哩嗶哩漲4.25%，表現最佳，其次為眾安在線漲2.7%。

受原油價格重挫逾5%打擊，中海油跌逾3%，中石油跌2.4%。

煤炭股亦湧現賣壓，兗礦跌2.6%，神華跌0.8%。

中資電力與相關設備股集體走強，華能漲2.3%，潤電漲4%，東方電氣大漲6.7%。