快訊》淡水義山里長候選人19日起3天重新登記 12:532022/09/08 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市選委會今公告淡水區義山里里長候選人重新登記事宜。（新北市選委會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水區義山里里長葉水金日前車禍過世，新北市選委會今（8）日公告，將於9月19日至21日辦理候選人重新登記，投票日仍為11月26日。 徐巧芯揭林穎孟8月驚人「滿意度」 網酸：難怪要走偏門 國慶主視覺中華民國意象消失 林耕仁批：本末倒置 提性別照顧政見 陳時中：三面向照顧不同性別市民 #九合一選舉 #新登記 #義山里 #19日 #新北市淡水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯友宜突鬆口「勇於承擔」2024 港媒揭三大主因：與黨內這兩人有關 09:242022/09/08 政治 台北市長最新選情跌破眼鏡？ 沈富雄爆內幕 08:222022/09/08 政治 快捷公車再＋1 隆中山區直達台北市中心 10:452022/09/08 生活 陳時中揪長照「4不懂」蔣萬安：拋開行政包袱突破法規限制 11:522022/09/08 政治 影》鄭寶清參選到底 蘇煥智爆「真正原因」 07:412022/09/08 政治 年底選舉如「難看死了」的球賽 媒體人批：球員爛、總教練更爛 10:552022/09/08 政治 蔡英文搭總統專機輔選挨轟 總統府：比照馬英九 11:442022/09/08 政治 黃珊珊被點名是「小英女孩」骨子綠 陳時中這麼說 11:022022/09/08 政治 藍綠互打政二代 港媒預言最慘結局與最後贏家 08:122022/09/08 政治 朱立倫、張善政受訪疑動怒 鄭運鵬：高官當久了不耐煩 09:412022/09/08 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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