龍華科技大學攜手台灣區電機電子工業同業公會，辦理iPAS初級天線設計工程師能力養成班，參訓學員透過龍華科大在無線通訊產業天線設計領域豐富的實務經驗，瞭解無線通訊產業發展趨勢及新技術、產品、市場、無線通訊標準等相關規範，並在該校（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠進行實作體驗，期能輔導學員順利通過經濟部iPAS產業人才能力鑑定，並有助培育國內無線通訊天線設計領域產業人才。

龍華科大學術副校長陳逸謙表示，經濟部為充裕產業升級轉型所需人才，105年起推動iPAS產業人才能力鑑定業務，透過人才能力鑑定制度，由學校或培訓機構配合產業需求規劃課程，以輔導學生就業並縮短學用落差，同時鼓勵在校生及相關領域從業人員報考。而由於擁有iPAS證書在業界享有優先面試、聘用等優勢，並且初任薪資平均高於一般求職者約一成，坊間人力銀行皆規劃iPAS職缺專區，學員獲證後對未來求職、加薪均有相當大助益。

陳逸謙指出，台灣區電機電子工業同業公會長期認同並協助推動iPAS能力鑑定，和龍華科技大學合作規劃iPAS初級天線設計工程師能力養成之課程，並邀請具相關豐富經驗之講師授課，課程內容涵蓋理論與實務，參訓學員可習得天線基礎原理、天線參數、天線設計製作、量測及分析等，並透過參訪實驗室，更加瞭解實際操作流程，進而養成實作能力。而全程參與本次研習學員，電電公會更補助iPAS天線工程師能力鑑定考試費用。

陳逸謙提到，龍華科大是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造」與「(5G)行動通訊模組測試與調校」類產業環境實作基地的學校，透過與業界同步的產線實作場域，積極推動產學連結，並培育相關技術種子師資，提供學子及學員完整一站式實習，累積全面的產線實作經驗，為人才培育扎根。

本次課程為期兩日，首日邀請業界－十大科技劉政廷經理，講解iPAS天線設計工程師簡介、天線概論-傳輸線理論、天線基礎原理及天線參數，讓學員對天線種類與特性、輻射原理、阻抗匹配等專業具備基礎認識；第二日則是實務課程，由龍華科大電機系陳瑞鑫助理教授在該校「(5G)行動通訊模組測試與調校」類產業環境實驗室，講授天線模擬與設計、天線製作、量測及分析，並指導學員實作。

參訓學員非常踴躍，涵蓋工研院電光所、清華大學博士生、陽明交通大學及台南大學研究生、修平科大、明志科大及龍華科大老師，以及星河半導體、聯電、廣達、精英電腦、聯寶電腦、泰仕電子、兆赫電子、清華電子、東擎科技、英合科技、台揚科技、神準科技、啟碁科技、捷智科技、輔信科技、聯翔精密、佳楠精密電子、億昶祥工業、宇韻實業、邁克威公司等主管及工程師近50人參與研習。學員們藉由實務操作，建構實務導向學習方式與技術能量，有效提升產業人才專業職能與職場競爭力。