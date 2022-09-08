國民黨高雄市長參選人柯志恩8日到深藍票倉左營果貿社區內的知名早餐店「寬來順」開吃播衝人氣，但受邀的果惠里里長鄭夙雅卻突然感謝起高雄市長陳其邁，引發外界拔樁聯想，對此，鄭夙雅強調，她已經70歲，根本不知道要直播，也不懂什麼是直播，更不知道會引發如此大的風波，她已經在果貿社區生活近50年，深愛果貿社區，當時只是單純聊天，並非表態要支持誰。

柯志恩8日一早前往果貿社區知名早餐店「寬來順」吃播，並邀集當地議員、里長作陪，企圖穩固果貿社區樁腳，未料，鄭夙雅卻在吃早餐直播時感謝起陳其邁，她提到除了35年來外環道的路況問題，原先要花幾百萬鋪路，結果最後省了270萬，也省下鋸樹的錢。

對此鄭夙雅表示，她已經是70歲的老人，根本不知道要直播，也不曉得什麼事直播，沒有表態要支持誰的意思，日前陳其邁來果貿社區，她請陳其邁吃早餐，透過高市議員陳玫娟得知柯志恩要到果貿社區，她也理所當然請柯志恩吃早餐，根本沒料到會引發那麼大的風波。

鄭夙雅哽咽強調，她真的沒想到事情會演變成這樣，她只是把大家當成朋友在聊天，完全沒有其他用意，她1975年後就一直在果貿社區生活，對果貿社區有很深的情感，所以非常愛惜果貿社區，希望替果貿社區盡一分心力，她真的不喜歡政治，只想替果貿社區及在地民眾服務。

鄭夙雅指出，自己沒有黨籍，當時也並非要表態支持誰，她當下是以果貿社區聯合管理委員會主委身分發言，因為果貿社區過去有許多難以突破的問題，例如道路一直沒辦法修繕、觀光客問題等，對他們都造成困擾，有很多地方需要幫忙，今年有人幫忙，不管是誰，只要記得果貿、幫忙果貿，她們就很感謝。