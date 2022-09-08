國政基金會永續發展組召集人陳宜民（圖中）8日出席BA.5雙價疫苗採購政策爭議座談會，會中表示，疾管署7日疫情報告確診數已超過4萬例，再加上中秋連假即將到來，BA.5可能造成大傳染。（羅永銘攝）

自今年5月Omicron的亞變異株BA.4與BA.5出現，並促成第五波大感染後，該病毒迅速攻占全球各國成為主要的感染病毒株，更有專家預測將會在今年秋冬引發另一波大流行。國家政策研究基金會今天（8日）舉行記者會，與會的學者、專家強烈建議，政府應採購新型BA.5雙價疫苗，而非以過期流行病毒的BA.1雙價疫苗，以維護民眾權益；並提醒國人在此開學季與接下來的中秋連假期間，走親訪友與聚餐，仍要做好防疫工作。

國政基金會永續發展組召集人陳宜民表示，政府從一開始的選擇採購標的過程、施打順序到不良反應的救濟流程，都應向國人說清楚、講明白，因為這不僅會影響民眾接種疫苗意願，也會影響防疫效果。

曾銘宗認為，買BA.1雙價疫苗能不能因應目前流行的BA.4、BA.5才是真正的問題。（國策會提供）

陳宜民表示，政府從一開始的選擇採購標的過程、施打順序到不良反應的救濟流程，都應向國人說清楚、講明白。（國策會提供）

陳宜民表示，目前新冠肺炎國際主要流行的病毒株已從BA.1、BA.2到BA.5，美國有88.7％染疫者是感染BA.5。並依據國外專業期刊研究指出，施打疫苗感染BA.1還是會重複感染BA.5，而南非的研究指出，施打疫苗並曾確診者，對於BA.1與BA.5病毒的抵抗力相差3倍之多，亦即，基於BA.1病毒株而研發的疫苗其抵抗BA.5病毒將遠低於基於BA.5病毒株研發的疫苗；這也就是美國FDA今年六月要求藥廠研發基於BA.5病毒株研發的疫苗而非其申請的基於BA.1病毒株研發的疫苗，而美國也在日前(8／31)通過藥廠基於BA.5病毒株研發疫苗的EUA，並於本周開始施打。而兩家藥廠基於BA.5病毒株研發疫苗也在日前於日本送審，此外，歐盟EMA EUA 9月12日應該也有可能會批准同樣的WT＋BA.4／5 雙價疫苗。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，政府常講防疫是超前部署，但根據審計部最新審核意見顯示，有關政府向國外採購新型冠狀病毒疫苗有三大缺失，包括國外疫苗採購的內容與國內政府採購的契約範本不一致，尚待在傳染病防治法增訂緊急採購之相關規範；第二個缺失是疫苗採購未估算違約金；第三則是疫苗施打有效期短暫，面臨過期銷毀的風險。

曾銘宗強調，王必勝說有疫苗就先打，不要等待，這大家都贊同，但是買BA.1雙價疫苗能不能因應目前流行的BA.4、BA.5才是真正的問題。已經有很多的專家表示，如果只採購BA.1雙價疫苗很難挺過秋冬的疫情，BA.5的加強針才是真正的次世代疫苗。所以政府因應疫情決策要快，要買就要買真正的疫苗。

台大教授金傳春指出，台灣目前流行的病毒株市BA.2，過年前後的BA.1，目前全球有71.11％確診者感染BA.5，而未來須關注的是BA.2.75與BE.1.1。新冠肺炎病毒株是會變異逃脫的，而疫苗製造是跟不上病毒變異的速度，所以只能超前部署而非落後追趕，這樣防疫效果是會大打折扣的

金傳春建議，免疫力脆弱族群應優先施打新型疫苗，而台灣應注意與偵測全球病毒發展趨勢，且應鼓勵本國疫苗企業的發展，隨時公布疫苗相關評估資訊。