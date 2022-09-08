全球前3大半導體廠排名大洗牌，據研調機構IC Insights估計，台積電第2季營收超越英特爾，躍居全球第2位，預期第3季可望再超越三星，將首度登上半導體龍頭寶座。

根據IC Insights統計，第2季三星（Samsung）的半導體營收226.23億美元，為全球最大半導體廠。台積電營收181.64億美元，超越英特爾（Intel）的148.61億美元，躍居全球第2大半導體廠，英特爾則落居第3位。

由於記憶體市況欠佳，處於「自由落體」狀態，IC Insights預期，三星第3季營收恐將滑落至182.9億美元，將較第2季減少19%。

IC Insights預估，台積電第3季營收可望延續成長趨勢，將突破200億美元大關，達202億美元，較第2季增加11%，並一舉超越三星，將首度登上全球半導體龍頭寶座。三星則將落居全球第2位。英特爾第3季營收將約150.4億美元，較第2季增加約1%，維持全球第3位。

另外，IC Insights表示，台積電2021年為全球第3大半導體廠，營收568.4億美元，比三星的820.19億美元低了約31%，台積電2022年第3季及可望超越三星，顯示台積電迅速崛起。（編輯：楊凱翔）1110908