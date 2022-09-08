中秋節3天連續假期，你會拒絕女同事的邀約嗎？一名網友分享親身經歷，女同事們在宜蘭訂了民宿，打算烤肉、游泳，問原PO要不要一起去，條件是「必須當天來回」。網友了解實情後力勸他別出席，根本去當工具人。

該名網友在批踢踢表示，之所以被要求當天來回，是因為沒有多的房間了，他可以載女生們去宜蘭，也能一起吃烤肉、泳池趴，但無法過夜。女同事強調，她們隔天再搭客運回台北。

「好猶豫到底要不要去啊？答應就載妹去宜蘭，還可以看她們穿比基尼玩水，但不能住有點OX」，原PO感到苦惱，向網友求助。

資深網友紛紛搖頭，「工具人你好」、「聽起來就是找一個司機啊」、「你就負責開車跟生火，放心」、「還提醒你當天回台北，真的把你當朋友嗎」。

結果原PO補充，他已經答應去了，「到底哪裡可悲，被約就是人緣好，不是嗎」。網友佩服他的勇氣，希望中秋節連假過後，他可以再上來分享這幾天的遭遇。