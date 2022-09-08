學員們在一旁學習製作糕餅步驟。（洪靖宜攝）

許多職業婦女有心想重返職場，但常常因年紀或是體力，甚至是不知道要做什麼，造成「回不去」的狀況，這時政府就扮演重要轉銜引薦角色。高市政府勞工局委託米迦勒社會福利協會，辦理「全力以婦-二度就業婦女重返職場工作坊計畫」，原訂招收30名婦女參與本工作坊，報名參與人數46人，最高齡為77歲，看得出有許多婦女們對於生涯發展的期待。

根據行政院的「2022年性別圖像」顯示，台灣女性勞動力參與率，主要在25歲至29歲，在這之後就逐漸降低。其實有不少女性結婚生子後中斷工作，如今想重返職場，會因年紀或是體力，或是有其他牽絆，甚至是不知道要做什麼，造成「回不去」的狀況。高雄市政府勞工局就業安全科委託米迦勒社會福利協會，於今年特別辦理了「全力以婦-二度就業婦女重返職場工作坊計畫」，原訂招收30名，報名參與人數46人。

參與計畫的成員們各個仔細聆聽烘焙講師講解步驟，相當專注，就怕漏了細節，會影響糕餅口感，她們全是二度就業婦女。米迦勒社會福利協會執行長時令瑤說，許多婦女想工作找不到方向，該計畫會先請物理治療師了解每個人身體狀況，以及職業生涯評估，觀摩企業及實際體驗，提供訊息了解公私部門求職管道，還有求職技巧、工作壓力調適、職涯探索等面向。

該計畫中最高齡的是77歲，被大家稱為李姐，本身在家庭教育中心諮詢組做接線志工，因曾遇到民眾有二度就業需求，但她卻回答不出來，因此才想了解就業市場，親自來體驗，她也對想重返職場的婦女信心喊話：「只要你有心，市場都是需要你的！」；另一名是47歲的楊小姐，則是從10多年懷孕生子後就沒有工作，現在孩子大了，想重返職場卻不知道怎麼踏出第一步，不斷質疑自己「跟社會脫節了」、「公司會需要我嗎？」，不知道該做什麼的她鼓起勇氣來報名，參與計畫後直呼收穫滿滿。

勞工局就業安全科科長楊佩樺說，雖然45至64歲的中高齡女性勞動力參與率是10年新高，但與歐美其他國家相較下還是較低，希望能協助女性勇於重返職場，開展第二春，讓她們有更多機會適應勞動市場。