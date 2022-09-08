高雄市抵費地標售所得，多用來回收開發成本及作為新開發區的資金，高雄市2022年第3季開發區土地標售，8日突然宣布因應相關行政作業暫緩標售，高雄市地政局表示，為增加抵費地使用彈性，未來可採標租或設定地上權方式辧理，高雄市建築公會理事長陸炤廷分析，近期地上權建案單價持續向上攀升，加上未來轉賣貸款有難度，將降低建商投標意願。

高雄市地政局標售土地期程，原則採「333」制，即固定每3個月（第3、6、9、12月）的第3個星期三，公開辦理土地標售開、決標作業，此一固定機制行之有年，有利於投標人籌措資金及準備相關資料。

第3季開發區土地標售，原定9月21日舉行，8日突然宣布暫緩標售。高雄市地政局指出，根據「平均地權條例施行細則」第84條，經行政院於8月16日修正發布，放寬抵費地處分方式，除原有公開標售外，亦得不待清償重劃負擔總費用，即可採標租或設定地上權方式辧理，政府可藉此引入策略性產業加速地區開發，增加抵費地使用彈性，為因應相關行政作業，因此第3季開發區土地暫緩標售。

高雄市地政局強調，高巿府大力推動社會住宅政策，巿地重劃抵費地也是來源之一，地政局正評估個別抵費地條件、重劃區發展需求等，更靈活彈性處分抵費地，達政府、民間雙贏目標。

對抵費地採標租或設定地上權方式標售，陸炤廷表示，近期因為營建成本大漲，不斷墊高房價，地上權住宅即便土地價格較低，但造價成本與所有權住宅相同，沒辦法與周邊所有權住宅拉開明顯價差，民眾還是偏好購買所有權住宅。

加上地上權住宅未來在轉賣時，貸款成數、利率、年限易受屋齡等因素影響，貸款條件不佳導致降低轉手方便性，也影響民眾對地上權宅的購屋信心，對建商來說，房價、貸款因素都是推地上權宅的重要考量，影響未來投標意願。(記者張雅雲/高雄報導)