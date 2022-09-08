大車隊(2640)持續響應各地政府的福利措施，「敬老愛心計程車」即日起擴大至新竹縣服務。「敬老愛心計程車」目前已合作5縣市，9月新增的新竹縣是第6站，成為長者搭車第一選擇，提供銀髮族及身障朋友們行動更便利的乘車服務。

55688集團總經理楊榮輝表示，服務年長者及行動不便者的交通需求，是台灣大車隊一向注重的目標，同時我們提供全齡化的交通出行服務方案，滿足不同年齡層乘客的搭車需求，致力提供乘客美好有溫度的出行服務體驗。

台灣大車隊「敬老愛心計程車」未來期盼擴及服務到全台灣銀髮長者。即日起只要到台北市、桃園縣、新竹市、新竹縣、台中市、台東縣使用敬老卡或愛心卡搭台灣大車隊計程車，即可享單趟最高100元車資補助。

新增的新竹縣社會處指出，敬老愛心卡每月額度上限500元，而搭乘計程車每趟補助車資100元，補助金額全國最高。扣除補助額後的剩餘車資，可使用悠遊卡錢包內儲值金額、現金、信用卡等多元方式支付，台灣大車隊車上可接受30種支付方式。