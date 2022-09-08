全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市淡水區一名31歲男子，自行購入大麻花後採取種子，再上網學習技術，於民宅栽種，新北市刑大接獲線報，上個月底循線破獲，並查扣現場大麻植株76盆，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

新北刑大接獲線報便展開查訪，掌握相關事證後，上個月底持搜索票會同淡水分局、刑事警察局偵八大隊，前往淡水區北新路1處民宅，查獲31歲柳姓男子到案，並查扣大麻植株76盆、生長燈等栽種工具，全案詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，柳男從夜店購買大麻花並採取種子，再從網路上搜尋種植相關技術、購入栽種工具，且為了省錢，使用的生長燈還比一般常用的瓦數還少，導致大麻成長狀況較差。

雖柳男供稱，栽種大麻是為了供自行吸食，但警方在現場所查扣的大麻多達76盆，超出自用程度，警方擔憂恐有大麻成品流出，目前仍持續追查可能的流向。

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