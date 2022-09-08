新冠肺炎持續侵襲全球，由我國自行研發的「台灣清冠一號、清冠二號」可有效對抗病毒，民眾經中醫看診後可公費使用。衛福部國家中醫藥研究所今天公布台灣清冠一號、二號臨床療效，與只接受西醫常規治療病患相比，搭配清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症，使用清冠二號顯著降低74％死亡率。

衛生福利部國家中醫藥研究所研發台灣清冠一號，提供輕、中症患者使用，並優化研發清冠二號治療重症患者，今天發布「清冠一號、清冠二號臨床療效暨基礎科學研究成果」。

中醫藥研究所副所長邱文慧表示，研究結果顯示，於30天觀察期內，接受清冠一號治療的輕、中症患者都沒有轉重症，僅接受西醫常規照護組則有14例（9.27％）轉重症。

至於重症患者，邱文慧表示，123名西醫常規照護組有27人（21.95％）死亡，而123名接受清冠二號治療組僅7人死亡（5.69％），顯示清冠二號治療，可顯著降低74.07％死亡率。

中醫藥研究所中醫藥臨床組組長沈郁強表示，清冠一號可以阻斷病毒入侵、複製與激素風暴產生，因此可防止輕中症病患轉為重症；清冠二號可進一步抑制新冠肺炎誘發，並可調降嗜中性球胞外誘捕陷阱活化造成的肺血栓，目前對於Omicron亞型變異株BA.4及BA.5皆有顯著效果。

清冠一號已於2022年初實施公費給付治療輕、中症確診患者，為因應升溫中的疫情，國家中醫藥研究所已將「清冠二號」技術授權8家中藥廠，當中有1家藥廠相關資料已準備向中醫藥司提出EUA審查，盼即時因應BA.5疫情。

據統計，去年12月到7月底，全國有57萬4122人使用清冠一號，當中有56萬4870人是於Omicron變異株疫情期間使用。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚則指出，清冠一號不應只是EUA緊急授權，盼政府應規劃清冠一號與二號為正式處方藥證，並讓公費清冠一號延續到疫情指揮中心結束為止。