中國國家主席習近平將於14日抵達哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）國是訪問，教宗方濟各（Pope Francis）屆時也在努爾蘇丹參加由哈薩克政府籌辦的宗教峰會，兩人會否會面引起關注。外交部發言人歐江安今天表示，外交部對此高度關注，但不針對外界推測或未來假設先做回應。

歐江安指出，台梵邦誼密切友好，各項溝通管道順暢，今年1月蔡總統致函響應教宗新年世界和平日文告，獲教廷表達肯定；3月蔡總統祝賀教宗就職九週年紀念，也獲教宗復謝並為蔡總統及台灣人民祈福。前副總統陳建仁9月4日以蔡總統特使身分出席教宗親自主持的先教宗若望保祿一世（John Paul I）榮列真福品彌撒，在典禮前獲教宗接見，除向教宗轉達蔡總統問候，並請教宗為台灣人民祈禱，獲教宗親切回應並邀請台灣一起為世界和平祈禱。上述發展均彰顯台灣與教廷的友好情誼。

歐江安表示，外交部向來高度關注中國國家領導人與我國友邦高層可能的會晤與互動情形，但不針對外界推測或未來假設先做回應。

歐江安強調，我方與教廷溝通管道暢通，將持續保持聯繫並同時密切關注相關情勢發展，即時因應妥處。台灣也將持續與教廷攜手努力，為全球宗教自由與人道關懷進行合作，持續深化台梵邦誼。