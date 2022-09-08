年底選舉進入倒數2個多月，台南市長黃偉哲今天在議會總質詢時被國民黨市議員曾培雅問及對連任有無信心時，他說，有信心爭取連任，他也提到，本屆6名參選人，下屆則有5名，他的目標是至少增加10幾趴選票，力拚得票率過半。

曾培雅今天於總質詢時表示，她提出爭取多項東區建設，包括南台副都心設立特色遊戲場、科學未來館及日本建築師安藤忠雄為台南設計兒童圖書館並落腳東區，希望市長支持。她隨即也詢問黃偉哲有沒有信心連任？黃偉哲回說「有信心」。

曾培雅強調，身為國民黨員，市長一定支持國民黨市長參選人謝龍介，基於市政是延續的，所以詢問黃偉哲有無信心連任，希望黃偉哲如順利連任，對她提出的地方建設能夠給予支持。

黃偉哲受訪也指出，競選總部將於10月成立，對於連任得票目標是多少？他說，因本屆有6人參選，下屆則有5人，因此，希望選票至少能再增加10幾趴。

本屆台南市長選舉，黃偉哲得票率為38.02％，以得票率再成長10幾趴來算，黃偉哲年底選戰連任目標是力拚得票率過半。