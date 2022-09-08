考試院今天通過相關準則，明訂所屬各機關公務員每日連同正常上班時數，不得超過12小時，每月總計不得超過60小時；如為處理緊急或重大突發等事件，每日連同正常上班時數不得超過14小時，每月總計不得超過80小時，將自明年元旦起施行。

因應今年6月22日修正公布的《公務員服務法》，考試院院會今天通過「考試院及所屬各機關（構）公務員辦公時數準則」及「考試院及所屬各機關(構)聘僱人員給假辦法」，以維護所屬公務員及聘僱人員給假權益。

考試院表示，新訂定的辦公時數準則規定，所屬公務員延長辦公時數上限，每日連同正常上班時數，不得超過12小時，每月總計不得超過60小時；如為處理緊急或重大突發事件、辦理重大專案業務或辦理季節性、週期性工作等特殊情形時，延長辦公時數上限每日連同正常上班時數不得超過14小時，每月總計不得超過80小時。

不過，考選部辦理國家考試及保訓會辦理各項法定訓練業務時，因闈場工作業務特殊且具高度機敏性，入闈者於一定期間內必須限制外出；另訓練期間也有安排輔導員夜間執勤的必要。

考試院表示，為使辦理是類業務人員的加班時數上限較具彈性，該準則也將此類延長辦公時數另作例外規範，但其工作時間仍依正常上班時間作息，非有必要不加班趕辦。

過去聘僱人員給假，只有行政院訂有「行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法」，其他非行政院所屬之聘僱人員，都比照行政院規定辦理。今年6月22日修正公布的《公務員服務法》第13條第4項規定，非適用公務人員請假規則者授權各單位訂定給假方式。

為使考試院所屬聘僱人員給假權益也能有所依循，考試院因此參照公務人員請假規則、行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法等相關規定，訂定「考試院及所屬各機關（構）聘僱人員給假辦法」，將自發布日施行。