交通部觀光局7月15日起推出悠遊國旅補助方案，其中自由行旅客住宿優惠每房每晚最高補助1300元大受歡迎，觀光局提早宣布自由行優惠在9月8日結束。觀光局預估，許多民眾會搶在最後一日入住，加上即將進入中秋連假，今日的申請數量應會飆高，但都在掌握之內。

觀光局表示，預期會有很多人搶在今天入住並申請補助，由於今是申請截止日，加上明天開始就是中秋連假，案件應該會比較多，無論案件多寡，只要在時間內觀光局都會受理。

觀光局統計至昨日為止，申請自由行補助的房間接近170萬房。而這次參與悠遊國旅補助方案的業者為歷次規模最大，推估已創造超過200億元效益。

在悠遊國旅方案的刺激下，旅宿業平日住房率平均達到6成以上，也推升假日的住房率平均達到9成，其中使用補助情形最熱烈的前5名縣市，依序為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台中市、屏東縣。

觀光局強調，雖然今日是自由行住宿優惠截止日，但團體旅遊及觀光遊樂業入園優惠仍在推動中，民眾可把握機會參與。