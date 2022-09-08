聯合國在今天發表的報告中警告，以目前的進展速度來看，至少還要將近300年時間才能實現全面性別平等，還說當前的多項危機加劇了這樣的差距。

彙整這份研究的聯合國婦女組織（UN Women）說：「就目前的進展速度來看，這份報告評估將花上286年才能弭平在法律保障上的鴻溝並刪除歧視性法律，需要140年讓女性在工作場所的權力和領導職務方面得到平等，且至少需要40年才能在全國議會實現平等代表權。」

法新社指出，這與聯合國永續發展目標（UN Sustainable Development Goals）訂立、要在2030年前達到性別平等的目標相去甚遠。

聯合國婦女組織及聯合國經濟和社會事務部（UN Department of Economic and Social Affairs）透過聲明表示：「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及其餘波、暴力衝突、氣候變遷、女性的性及生育健康與權利遭遇強烈反對等的全球挑戰，讓性別差距更加惡化。」

聲明指出，到了2022年底，估計會有3億8300萬名婦人和女孩生活在每天生活費不到1.90美元（約新台幣59元）的赤貧狀態，男人和男孩則有3億6800萬人為減貧而戰鬥，這樣的情形令人憂心。

截至2021年底，世上有4400萬名婦女被迫流離失所，人數創下新高，更有超過12億名已達生育年齡的婦女居住在墮胎受到限制的國家。

聯合國婦女組織執行主任巴胡斯（Sima Bahous）說：「至關重要的是，我們現在要團結起來投資於婦女身上，以恢復並加速進展。」

巴胡斯在聲明中表示：「這個數據顯示，她們的生活因全球危機惡化，在收入、安全、教育和健康方面出現不可否認的退步。我們在扭轉這種趨勢上花的時間愈長，所有人付出的代價就愈多。」