特斯拉Model 3/Y在大陸交期可望縮短，帶動特斯拉股價上漲3.38％，再加上瑞士信貸看好電動車充電樁大廠CHPT股價將飆漲五成等利多帶動，今（8）日台股電動車族群股，在台達電（2308）領頭大漲逾4％下，整體表現亮眼，電子車族群題材再度發酵，股價拉風。

「電動車充電概念股」族群除了台達電大漲逾4％之外，還有英利-KY、中興電、新普、鴻碩、健和興、飛宏、康舒等，都各大漲1％～4％以上。

此外，「電動車概念股」族群，則以碩天、麗清及恒耀等大漲逾6％最多，以及強茂、世德、緯軟。健策、和大、盛群、彩晶、東陽、中美晶、致伸、廣華-KY、昇銳、乙盛-KY、華邦電、台半、順德等，更齊步勁揚3％～5％以上。

美股四大指數7日同步強彈，電動車族群也有亮眼表現，除了特斯拉7日股價收在283.7美元上漲3.38％，另CHPT股價收在16.08美元上漲9.02％，另外，通用汽車股價收在40.11美元上漲3.62％、蔚來汽車收17.48元上漲2.16％。