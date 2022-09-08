台北房價高漲，不少北漂族租屋壓力大。一名女網友稱自己是台南人，近日要到台北來工作，因此想找月租4000元的房子，引起網友熱烈討論。實際搜索租屋網發現，還真的有房子月租金4000多元，雖然房間的坪數很小，但距離捷運站都不會到很遠，基本上都是步行可達的範圍。

查詢租屋網站發現，台北真的有月租金4000元以下的房源。（圖／翻攝自591租屋網）

近日一名女網友在臉書社團《台北租屋、出租專屬社團》上發文求租，貼文中提到她是台南人要北漂工作，希望能在9月2日前可以找到合適的租屋處，而她每個月房租的預算是4000元，希望能夠有基礎家具、含網路水電費。

台南妹北漂來台北，求月租4000元的房子，引起網友討論。（圖／翻攝自Disney+臉書）

貼文引起網友熱烈討論，不少人痛批對方不懂行情，後來發現這疑似是即將開播的戲劇《台北女子圖鑑》的宣傳梗，因為貼文中使用的照片是影后桂綸鎂的頭像，而其在《台北女子圖鑑中》所飾演的角色碰巧與貼文者同名同姓。

不過，也有網友好奇4000元的預算真能在台北租到房子嗎？實際查訊租屋網站發現，房租預算4000多想在台北租屋，雖然有點天方夜譚，但其實還真的有不少符合條件的雅房可以租，而且距離捷運站都不會到很遠，都是步行可達的範圍。