美國聯邦參議院外交委員會14日將審查「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）卻在接受訪問時表示，該法案的部分條文令人擔心。外交部發言人歐江安說，外交部將持續就如何維護台灣安全及強化台美雙邊關係，與美國國會友人及行政部門均保持密切合作與聯繫，以最穩健的方式深化台美友好夥伴關係。

歐江安表示，「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022）是由民主黨籍參院外交委員會主席孟南德茲(Robert Menendez)與共和黨的資深參議員葛瑞姆(Lindsey Graham)所聯合提出，內容涵蓋台美關係各項重要議題，包括：全面提升台美關係、強化台美安全與經貿關係、支持台灣國際參與及反制中國脅迫等。

歐江安指出，法案納入近年美國國會多項友台法案的重要內容，是美國近年深具代表性的旗艦型挺台法案。對於美國民主及共和兩黨重量級參議員領銜提出支持台灣的大型法案，彰顯美國國會對提升台美關係具有跨黨派的高度共識與願景，也凸顯美國對台灣的堅定支持，外交部再次表達高度歡迎與誠摯感謝。

歐江安強調，法案推動的過程中，美國行政與立法部門均與我方保持聯繫，基於台美雙方慣例與默契，相關討論情形例均不會對外說明。