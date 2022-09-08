第19屆世界警察消防運動會今年7月在荷蘭鹿特丹舉行，代表台灣出賽健力項目的雲林縣消防局公園分隊員陳嘉弘勇奪1金1銅，硬舉265公斤還打破大會紀錄。縣長張麗善今(8日)在臉書分享該項好消息，並說打火弟兄要面臨各種突發緊急狀況，體力真的很重要，所以也爭取210萬經費，擴充縣內消防分隊的運動健身器材！

張麗善在臉書談到，運動場上的每一面獎牌都得來不易，更何況陳嘉弘必須兼顧工作與訓練，以及來自各國好手的競爭，當場頒發一萬元勉勵金，感謝他為雲林爭光。

其實陳嘉弘原本就讀台北體院休閒運動管理系畢業，有健身的底子，加上平時熱愛舉重健身，所以擔任消防員，能輕而易舉地扛起超過40公斤的裝備衝進火場救災。他分享，練健力對工作有很大幫助。

由於打火弟兄要面臨各種突發緊急狀況，體力真的很重要，張麗善對此表示，爭取210萬經費，擴充縣內消防分隊的運動健身器材，讓消防弟兄好好鍛練體能與肌耐力，才能在關鍵時刻拯救生命、保護自己。

最後，張麗善除感謝陳嘉弘為雲林帶來的榮耀，也感謝打火弟兄們每一天守護雲林鄉親的安全，「有你們真好。」