為慶祝民國111年國慶,外交部特別製作「堅韌台灣、立足世界」(Resilient Taiwan One with the World)國慶影音短片,內容包含「民主台灣、攜手世界」、「活力台灣、胸懷世界」、「創新台灣、接軌世界」及「文化台灣、璀璨世界」等四個單元,向國際社會介紹台灣在民主、外交、科技、經濟及文化等各領域的成就與動人故事。

首章的「民主台灣,攜手世界」單元,以後疫情時代的如常生活、平順舉辦四大公投、紀念六四及我國政府與人民聲援烏克蘭等歷史畫面,凸顯台灣雖面臨疫情及中國打壓等各項挑戰,在政府及全體國人共同努力下,仍堅定守護民主價值,與國際社會心手相連,共同因應各項挑戰,並創造自由繁榮、又富愛心的新生活。

在「活力台灣,胸懷世界」單元,總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等我國政府高層陸續透過出訪或接見來訪的理念相近國家政要;例如美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪團及多位美國聯邦參議員及眾議員、馬紹爾群島共和國總統柯布亞(David Kabua)、貝里斯總理布里仙紐(John Briceño)、歐洲議會副議長畢爾(Nicola Beer)、日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪團等人。美國、日本、歐洲及友邦國家重要外賓接連來訪,展現民主陣營對台灣的堅定支持及維護台灣海峽和平穩定的共同關切。

「創新台灣,接軌世界」單元,以台灣在全球供應鏈扮演核心要角的晶圓製作為主,帶出半導體、AI產業、綠能、國防、太空等我國核心產業,打造台灣在科技產業擁有充沛的創新量能,凸顯台灣是全球產業合作的不可或缺夥伴的重要性。

在「文化台灣,璀璨世界」單元,呈現台灣豐富多元的文化特色,且以台灣燈會無人機升空排列出台灣形狀的高科技燈光美景,展現台灣傳統與現代高科技兼容並蓄的傲人軟實力。

本年國慶影片完整版片長5分09秒,同步上掛外交部官方網站、臉書(Facebook)、Instagram及推特(Twitter)等社群媒體供國內外人士點閱瀏覽;外交部另將提供我國全球駐外館處於國慶期間播放運用。影片共製作中、英、日、法、德、俄、西班牙、義大利、阿拉伯、葡萄牙、印尼、越南、泰文13種語文版。中、英文版另剪輯約2分30秒版及30秒精華版,歡迎國內外民眾踴躍觀看、轉載分享。