國產高端5日公布疫苗效益報告，引發不少專家質疑。一名男網友表示，昨日晚上他到民進黨台北市長參選人陳時中的推特留言，請陳時中交代高端疫苗效益，隔天再上網看竟已被封鎖，令他傻眼，話題瞬間引發網友討論，當中有人嘲諷「安啦！封30年就會解鎖了」

原PO今（8）日於論壇《Dcard》指出，昨天晚上他到陳時中的推特貼文下留言，「請讓人民知道高端效益如何！」沒想到今天再上陳時中的推特，系統通知他已遭封鎖，無法追蹤也沒辦法查看貼文。原PO錯愕地說，「我沒有其他帳戶，不理我的留言也可以，但是封鎖……？」

原PO被陳時中封鎖推特帳號。（圖／翻攝自Dcard）

根據原PO分享的截圖來看，不僅無法留言，也不能閱覽任何篇貼文。圖文引發網友熱烈討論，「安啦！封30年就會解鎖了」、「同樣的言論，放在6年前是可以公開討論的，甚至可以批評，我就問為什麼要封存30年」、「不能接受不同的意見知道嗎？」、「不是陳時中本人封鎖你的，是競選團隊的推特小編」、「他的競選團隊真的很爛」、「粗暴的言論，duck不必」、「這樣感覺好小心眼，原來還會慢慢看留言看不爽的就封鎖人」。