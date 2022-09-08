民進黨立委蔡易餘及南投縣長參選人蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡，8日到監察院檢舉南投縣長林明溱虛設官職，聘任兒子林儒彬擔任縣府黑官「特助」，以縣府資源為其政治生涯鋪路。林明溱則表示，林儒彬不支薪，也無權干預縣政，只是為民服務。

陳紀衡指出，林明溱3年前開始聘任林儒彬為縣府特助，在南投縣府大小活動，都可以看見林家父子同台，甚至在2020年南投茶業博覽會的宣傳片，父子也一同入鏡，公器私用、公私不分。

蔡易餘質疑，林明溱濫用縣政資源幫兒子政治生涯鋪路，虛設黑官，把縣府當成家族企業經營，行徑與宜蘭縣長林姿妙一樣，凸顯國民黨執政縣市的亂象。

蔡易餘指出，林明溱公開在地方座談會，要民眾支持許淑華當縣長，好讓他的兒子林儒彬可以補選許淑華的立委空缺，如此公開談論政治利益交換的言論，要請監察委員調查清楚。

陳紀衡說，公家機關並無「特助」職務，林儒彬也非正式公務員，怎能以此身分出入縣府，並且在重大建設上提出建言、改變公共政策？林明溱公開說造價近6000萬元的名間鄉親子生態公園，是由林儒彬所「發想」；還有高達5億元經費的「松嶺之星」計畫，也是由林儒彬所建言，顯然林儒彬在縣政上具有實質的影響力。而且林儒彬多次以縣府特助身分參與縣府工作，例如林儒彬下鄉發放老人假牙補助，竟然同時發放國民黨縣長參選人許淑華的文宣，公然違反行政中立原則。林明溱護航說他兒子沒有支薪，但無論支薪與否，都有違反《公務人員任用法》的疑慮。

林明溱表示，縣府並沒有「特助」這個編制，林儒彬也無權干涉縣政工作，但只要能為民服務，沒有什麼不對，他擔任立委時，兒子林儒彬勤跑地方，熟悉基層，大家稱他為立法院辦公室副主任；他擔任縣長後，因為林儒彬長期和地方接觸，較能掌握民情，並能下情上達，民眾的問題反映上來，他就交給各單位協助解決。縣政工作，林儒彬憑什麼干涉？也無權干涉。

林明溱說，其實林儒彬並無任何決定權，只是純粹協助而已，林儒彬不支薪，特助只是方便民眾稱呼，因此對於民進黨質疑林儒彬特助問題，他認為「無此必要」。

林明溱說，民進黨為了栽培蔡培慧，先讓她擔任不分區立委，為了選縣長又安排她擔任行政院中部辦公室執行長職務；他認為民服務沒有什麼不對，就像縣府重大建設徵詢各方意見，民眾也都會有參與，好的意見都會採納，但所有的決定權都是在縣長。