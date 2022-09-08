邱以太飾演最潮土地公。（衛視提供）

林葉亭客串演出美女香客。（衛視提供）

全新8點檔《仙女姐姐來我家》故事除了有夏朧飾演的天界仙女采竹仙女下凡外，首次公布劇中帥氣男神，由林葉亭帥兒邱以太飾演史上最潮帥氣土地公張福德，還有英文名字Ford Chang。為了相挺兒子演出，林葉亭特別友情客串美女香客，劇中向飾演土地公的邱以太祝禱。

原本只有一句台詞，沒想到敬業的林葉亭加戲，對著飾演土地公的兒子邱以太告狀現實中的他都挑天氣不好的時候去衝浪，讓她好擔心。對此邱以太趕緊轉回真實兒子身分回應，主要是怕如果曬黑會不連戲，所以只敢在陰天或雨天時去衝浪，不是故意要讓媽媽擔心的。

有趣的是，林葉亭保養得宜，探班還被同劇男主角吳念軒誤以為是帶女朋友來片場，邱以太見狀趕緊介紹林葉亭是他媽媽，讓吳念軒好驚訝。倒是林葉亭相當自豪笑說：「這很正常啦，我常遇到」，顯然對於被誤會是兒子女友相當開心，也讓邱以太不禁吐槽媽媽說：「這種事遇到一次她就會講好久」，兩人的互動也讓人看得出母子間的好感情。

身高184公分男模身材加上高顏值，很難讓人不多看一眼的邱以太，身為藝人林葉亭之子，就讀美國波莫納加州州立理工大學時尚服裝管理相關科系，曾在台北時裝週伸展台走秀及參與電影《下半場》演出，帥氣身影都讓人印象深刻，被柴智屏相中簽進「群星瑞智」星途無可限量。

在《仙女姐姐來我家》邱以太飾演跟人間最接近的神，也是最了解人類、最能擁抱「人心」之土地公，在竹仙女(夏朧飾)下凡時，成為她認識人間萬事萬物的「導覽」，為她指引尋找「陰德值」最高的人，也就是由男主角吳念軒飾演的王琥珀。主創團隊突破框架，不同以往將土地公設定為懂得與時俱進、全身上下都是最潮裝扮，外型看起來像是二十多歲的年輕人，身為時尚達人的媽媽林葉亭，自然也是相當好奇兒子劇中神仙的打扮模樣，但邱以太卻大賣關子要林葉亭等戲播出後再自己看。好不容易終於在客串時終於親眼目睹兒子的服裝造型，笑說：「還滿有趣的！」

林葉亭也爆料說私下邱以太就是喜歡身上披披掛掛一堆配件，所以回到家拆配件跟出門戴配件都得花上一段時間。其中邱以太的耳扣等配件都是林葉亭親自購買，而且每次同款一定要買5個，因為邱以太很容易弄丟東西，每次弄丟就會讓處女座的他不只很焦慮，還會渾身不對勁，所以一次買5個就沒有這個問題。

衛視原創全新八點檔《仙女姐姐來我家》即將於10月4日起，每週一至週五晚上8點衛視中文台全台首播。