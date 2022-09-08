劉書宏頭頂茄子變格格。（中視提供）

林芷芸（左起）、劉書宏、楊雅筑、許孟哲、峮峮、王仁甫、孫協志、蔡黃汝、許明杰、李若玹、羅平、徐小可 上《飢餓遊戲》玩遊戲闖關。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》上周25-49歲分眾收視達2.18，居所有頻道節目排行第一。本周日(11日)邀中視、中天新戲《台灣X檔案》演員群劉書宏、楊雅筑、林芷芸、羅平，以及藝人徐小可、許明杰、李若玹等人玩遊戲闖關，製作單位量身打造「X檔案之小偷、線民、警察」主題，與5位主持人上演諜對諜的心理戰。

劉書宏因上次錄《飢餓》玩一關遊戲就體力透支，還差點暈倒，被貼上「虛弱」標籤，這回上節目強調為拍攝《台灣X檔案》已訓練2個多月，體力沒問題，「是全新的我，I am back。我不會暈倒了。」即使劉書宏說得很有自信，但孫協志還是無法相信，一再提醒大家：「只要跟書宏同隊，就要特別注意他的身體健康。」

劉書宏玩起遊戲很投入，有一關要藝人以指定方式帶回物品，劉書宏抽到用頭頂著茄子走路，他一秒變身格格，模樣逗趣；蔡黃汝、李若玹則不約而同抽到魔王關卡，只見蔡黃汝玩到雙腳癱軟，連孫協志見狀都於心不忍。

李若玹聽到任務內容時則脫口而出：「媽呀，我中大獎了。」首度上節目的她，就因青蛙跳體力不支，同隊的許明杰暖男上身，特地把她背回起點。藝人為了贏，什麼話都可能說出口，徐小可為了掩蓋答題資訊，竟自爆王仁甫是自己的夢中情人，話一說出，眾人全驚呆。

《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出，隔周六晚8點在中天娛樂台也會播出。