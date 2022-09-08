國內大學陸續開學，境外生陸續來台，但指揮中心限定入境總量為每周5萬人次，導致境外生入境遭遇困難。教育部表示，持有效居留證之學生及專案入境之境外生，若超出每周入境人次限額，同意他們採外加名額方式入境，也會在機場加開防疫巴士輸運境外生。

國內大學最早的是9月5日開學，但絕大多數都是在中秋節連假後的12日開學，9萬多個境外生近期紛紛來台，但日前卻發生機場防疫計程車不足，境外生被困在機場的狀況，而每周限定5萬人次入境，也讓許多境外生在行程安排上遭遇困難。

教育部近日發文各大學，為避免境外生因整體入境限額導致學生無法如期入境就學，經指揮中心同意，持有效居留證之學生及專案入境之境外生，若超出每週入境人次限額，同意學生可採外加名額方式，開放來台就學學生訂票，並於登機時出具記載就學事由之簽證或居留證等證明文件，即可來台。

教育部出，指揮中心9月15日起提供集中檢疫所床位供境外學生專案入境使用，學校安排境外生入住集中檢疫所時，可先至osas系統預定床位，床位將自預定當日起之隔日保留二個工作天至下午5時止，應於床位保留期限內將學生之入境申請資料上傳。

教育部指出，境外生入住集中檢疫所，原則為1人1室，必要時將調整為2人1室；入住及離開檢疫所之交通由學生就讀學校協助學生處理，必須由校方於學生入住檢疫所後1周內完成匯款。

為避免防疫計程車不足而造成境外生受困機場，教育部表示，將視航班及防疫旅館情況，例如某個時間有特別多境外生入境，就加開專為學生提供的防疫巴士，將他們載到防疫旅館，之後再由學校接手後續的照顧事宜。這樣境外生對台灣的印象會好一點。