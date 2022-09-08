穿著西裝的男子開庭中進入法庭與林筱路眉來眼去，離開時否認是林女的男朋友。（翻攝畫面）

炫富女林筱路酒駕撞死交管工人，遭控公共危險罪，士林地院8日上午首次開庭，林女當庭認罪並稱願意與死者家屬和解，希望法官能從輕量刑，死者家屬委任律師說，今天第一次調解，有些細節還要再確認，希望能再安排調解日期，對於金額部分，林女的選任律師表示，家屬提出的金額在合理範圍，法官諭知候核辦。

28歲林筱路穿著監所提供的紫色Polo衫出庭，對於無照、酒駕撞死交管工人，林女當庭認罪，坦承有喝啤酒、紅酒，但不確定喝多少，否認去錢櫃KTV續攤，認為自己「酒醒」才開車離開，時速80.76公里撞死交管工人。法官詢問「是否有考過駕照？」林女則回答「想要去考，但沒辦法考，因為罰單太多」。

蒞庭檢察官表示，希望勘驗當時的監視器畫面，若雙方無法和解，法官可依當時情形考慮量刑高低。林筱路比較在意手機是否能發還，並稱「本案與手機無關」，法官諭知9月29日再次開庭。

庭中一名男子姍姍來遲，進入旁聽席後，一直隔著法警與林女相望，離開時否認是林女的男朋友。辯護人表示，現與告訴代理人談和解，目前已有共識，有些細節還要確認。賠償金額部分，辯護人說家屬提出的數字在合理範圍，林母親則低頭不語，與律師迅速離開。

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