中共全國政協經濟委員會副主任、工信部前部長苗圩表示，中國「車企通過這幾年已經深刻地認識到了晶片短缺的制約，但是大多數企業還沒有認識到作業系統的缺失將是致命的問題。」「好在現在全球智能汽車發展格局沒有定，留給我們的時間窗口大概是三年、最多是五年時間。」

苗圩6日在第四屆全球新能源與智能汽車供應鏈創新大會表示。中國新能源汽車的年產銷量連續多年已占全球新能源汽車產量一半以上，最新一輪新能源汽車中長期發展規劃確定到2025年新能源汽車滲透率20％的目標，現在看來大概率在今年會提前三年實現。

針對汽車晶片問題，苗圩表示，過去車企基本上不關心晶片，車企一定要改變過去把晶片選擇交由一級、二級供應商負責的局面，加強對晶片的戰略佈局，與一級、二級供應商、積體電路企業建立長期戰略合作關係，擔任好供應鏈「鏈長」的角色。

在車用作業系統發展趨勢方面，苗圩表示，作業系統是比晶片更加迫切的供應鏈問題。他認為，有能力的車企可以自己去打造汽車作業系統，現在安卓在智能汽車的發展上已經通過車機系統開始進入車企，下一步它會向座艙系統、底盤系統進一步滲透。「我就擔心三年以後或者五年以後我們會不會形成手機的這種局面，全世界的智能汽車都採用了一個開源的、開放的、全免費的作業系統，一旦這個生態形成，那就是叢林法則、贏者通吃，手機就表明世界上只有第一和第二、沒有第三，將來的全球汽車我估計也是這個結局。」

他表示，車企這幾年已經深刻認識到晶片短缺的制約，但大多數企業還沒有認識到作業系統的缺失將是致命的問題，「好在現在全球智能汽車發展格局沒有定，留給我們的時間窗口大概是三年、最多是五年時間。」

苗圩指出，在開放的前提下，沒有必要謀求100％的自主，這是不科學、不經濟的，也是不可能的。「我們不追求100％的國產，但是也要防止在關鍵的時候一些國家對我們發展最快的行業、發展最好的企業進行打壓，所以未雨綢繆，一定要建立起自主可控的作業系統，一定要建立起軟硬結合的發展模式，車企一定要在這裡面起到牽頭的作用。」