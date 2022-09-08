陳男欠稅，緊急托友人帶300萬現金前來彰化分署繳納。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

陳男欠稅，緊急托友人帶300萬現金前來彰化分署繳納。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

陳男欠稅，緊急托友人帶300萬現金前來彰化分署繳納。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

陳姓男子經營網路大量銷售遊戲點數，卻未辦理稅籍登記擅自營業，經移送機關財政部中區國稅局大屯稽徵所核課營業稅及罰鍰計2000多萬元，陳本要抗稅，行政執行署彰化分署向彰化地院聲請管收，陳男才嚇到，想到妻子才懷孕，不想進看守所，緊急籌款300萬現金繳納。

陳男設籍南投縣，彰化分署發現，陳男於知悉欠稅後，為規避查封，將其名下不動產移轉登記於當時之配偶及第三人，且名下帳戶有大額現金提領，抗稅心態明顯。

彰化分署還查出，陳嫌每月以信用卡從事高額消費，並繳納高額壽險保費，全年度之保費及卡費之繳納金額合計即高達300萬元，卻聲稱每月僅有能力繳納1萬元，不願提高還款金額，符合「顯有履行之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」。

承辦行政執行官遂向彰化地方法院聲請管收，陳男表示要委任律師，惟律師到庭後，彰化地院仍於同日下午裁定准予管收，陳男隨即姿態放軟，表示新婚妻子有孕在身且健康狀況不佳，其願意盡最大努力籌錢繳納，以求不進看守所過夜，於同日晚間六點半其友人即帶著300萬現金前來繳納。

彰化分署考量秋節將近及其有繳款誠意，其餘欠款則同意辦理分期，陳男得以回家與妻子過中秋節，呼籲義務人應自動繳納稅捐，切勿心存僥倖，任意脫產意圖規避執行，以免遭受限制出境、出海及拘提、管收等強制處分。c