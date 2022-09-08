國民黨今召開「航空城驚見問題顧問公司？鄭文燦成林智堅2.0」記者會，批評去年造成台鐵太魯閣號事故49死的營造管理廠商「林同棪工程顧問公司」，其子公司卻能標到桃園6大工程案。對此市長鄭文燦回應，這都是口水戰，遭指控的公司是國內前十大工程顧問公司，以2022年標案來看，承攬最多的是新北市、台北市再來才是桃園市，「何不去問侯友宜？」。

桃園市議員舒翠玲、市議員參選人凌濤及楊朝偉指出，桃園航空城工程延宕，7月底召開桃園航空城安全夥伴記者會，除營造廠商外，還有7家工程顧問公司參與，但這7家工程顧問公司竟驚見參與新竹市棒球場的廠商、造成台南水利豆腐渣工程的艾奕康工程顧問公司，還有台鐵太魯閣號事件釀49死的林同棪工程顧問公司其子公司。

凌濤進一步表示，林同棪工程顧問公司於2015年至2018年更被工程會列為拒絕往來廠商，但其子公司中棪工程顧問公司卻又標到桃園6個大工程案，包括桃園國際機場第三跑道、桃園機場捷運改善工程等。

鄭文燦說，航空城區段徵收工程進度目前沒有落後，議員提供資訊是錯的，過去是在國民黨執政時代，正反對立無解甚至陷入炒地皮的陰影，我上任後用公開透明的方法達成居民的共識，有96％的地主選擇配地，目前第1期的優先徵收區已有7成居民完成搬遷，10個區段徵收工程、4個安置住宅基地都已動工。

「這都是口水！」鄭文燦回應，議員對公共工程並沒有比較深入的瞭解，遭指控的中棪工程顧問公司是國內前十大的工程顧問公司，無論中央部會、各地方政府都承攬了很多設計、監造工作。以2022年來說，中棪工程顧問公司承攬第1名是新北市政府，第2名是台北市政府，桃園市是第3名，「何不去問侯友宜？」。

鄭文燦說明，林同棪工程顧問公司先前因涉及採購法101的問題，遭列為拒絕往來廠商，後來當然是解除了才能再投標，2022年來說它是合格的廠商，也是目前在公共工程界前十大工程顧問公司。工程查核方面平均都有7成到7成5以上的甲等率，這都可以攤在陽光下，但不要為了抹黑、為了批評，全盤否定過去也承攬過這麼多國民黨執政時代大案子的廠商。