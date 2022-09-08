英國白金漢宮今天表示，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在醫生囑咐休息之後，推遲與樞密院顧問團的會議。她昨天才剛任命特拉斯（Liz Truss）為新任首相。

法新社報導，白金漢宮（Buckingham Palace）聲明表示：「經過昨天一整天，女王陛下今天下午已接受醫生囑咐休息。」

「這意味原定今晚舉行的樞密院（Privy Council）會議將重新安排時間舉行。」

96歲的伊麗莎白二世目前依慣例在蘇格蘭高地的巴爾莫勒爾（Balmoral）避暑，她自去年以來一直受行走和站立時的問題所苦，不得不取消一連串公眾活動。

由於擔心王室官員所謂「偶發性的行動問題」突然出現，她昨天未回到倫敦接受卸任首相強生（Boris Johnson）辭職和任命特拉斯為新任首相。

從官方照片可以看到，年邁的女王看起來很虛弱，拿著拐杖支撐，她在象徵性典禮中與特拉斯握手，任命特拉斯領導新政府。

這項「吻手禮」（kissing of the hands）儀式通常在倫敦白金漢宮舉行，這次是1952年以來首度在別地舉辦；當時英王喬治六世（George VI）過世，他的女兒伊麗莎白二世繼位，在希斯羅機場（Heathrow Airport）接見時任首相邱吉爾（Winston Churchill）並舉行儀式。

上一次在巴爾莫勒爾舉行政權交接儀式是在1885年，當時在位的是維多利亞女王（Queen Victoria）。

伊麗莎白二世這次延後樞密院會議，將再度燃起外界對她健康狀況的疑慮。她去年10月臨時入院過夜且未說明原因，此後即減少參與公眾活動。

今年稍早，她還感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），她說染疫讓她「筋疲力竭」。