彭蒙惠一生未婚奉獻給上帝，同時也以台灣為家。（空中英語教室提供）

將《空中英語教室》雜誌創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）故事搬上舞台，音樂劇《The Journey of Love因愛啟程》近期將再重演。現高齡96歲的彭蒙惠表示，「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家。」

彭蒙惠一生未婚奉獻給上帝，她表示，「我跟隨上帝帶領我走的路，看起來我捨棄了許多，可是，我得到的，卻是超過我所能想像的。我這一生不後悔。」

彭蒙惠來自美國西雅圖，12歲時決志到中國傳福音，放棄了紐約音樂學院獎學金、離別父母家鄉、割捨愛情、放下高薪、捨棄舒適的生活，甚至不顧惜自己的身家性命。一生致力以英語教育及音樂傳揚福音，1962年創立空中英語教室，成為華人世界英語教育的必讀教材，成為千萬人的英語老師，同時她也創辦天韻合唱團，是台灣第一支由基督徒組成的音樂團體。

音樂總監之一的蕭文凱創作一曲〈讓更多人聽見〉，這首歌搭配的場景就是彭蒙惠在花蓮騎著腳踏車，一家一家走訪原住民家庭。而另一首〈愛的約定〉描述的是彭蒙惠當時的男朋友羅以在花蓮跟她求婚，希望她能一起回美國，但她拒絕了，因為她已經跟耶穌有約了，要留在台灣傳福音。

天韻合唱團副團長王玫表示，這首歌雖然是用拉丁風、海邊度假的風格來呈現美好的愛情，但更突顯為了使命而拒絕愛情的衝突感。演出將自10月起在台南、花蓮、台中、高雄、台北巡演。