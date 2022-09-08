花蓮家扶中心幸福小舖長期指導受助婦女學習縫紉技能，並將片片二手丹寧布料化作一株株的植物、花朵及各式大、小型的動物，創造一片花語森林，即起至22日止於花蓮松園別館展出。（花蓮家扶中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮家扶中心幸福小舖長期指導受助婦女學習縫紉技能，並將片片二手丹寧布料化作一株株的植物、花朵及各式大、小型的動物，創造一片花語森林，即起至22日止於花蓮松園別館展出。（花蓮家扶中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮家扶中心幸福小舖長期指導受助婦女學習縫紉技能，將二手牛仔褲改製為包包，培養一技之長，婦女們也藉著擁有累積多年手作的經驗，進行藝術及生活運用的延伸創作，將片片丹寧布料化作一株株的植物、花朵及各式大、小型的動物，創造一片花語森林，即起至22日止於花蓮松園別館展出。

花蓮家扶中心表示，本次展覽主題《植感-丹寧的姿態》有2個層面的意義，一是家扶中心陪伴弱勢家庭挑戰自我，展現生命的韌性質感，二是將植物的生命力活現於丹寧材質，賦予廢材生命，展現出多元的姿態，透過作品傳達給觀賞者的能量，整個展覽從規畫到製作花費近3個月時間，最後由7名布藝師團體創作一起完成作品。

展覽現場主要以9000片丹寧布片串成花語森林，身高150公分的丹寧熊、近70公分長的大型山豬、小巧的松鼠、貓頭鷹等各式森林動物也坐落其中，營造森林秘境的氛圍，現場還有以644片丹寧布拼貼組合而成的「拼貼成愛」主題牆，呈現零廢棄的藝術創作。

布藝師同時也將丹寧藝術延伸至生活家居用品，以丹寧布藝呈現三人及單人沙發的丹寧家居風，讓民眾看見幸福小舖的豐富作品，也讓受助家長在創作的過程，瞭解自己無限的能量。

今年首次參加策展的布藝師小萍媽媽（化名）在2018年進入幸福小舖學習縫紉技藝，見到自己努力的成果，她有感而發的說，4年以來自己從懵懵懂懂到掌握技巧，也從團體創作過程學習到訂定目標、規畫時間，對生活更有目標，產生更多想嘗試及挑戰的動力。

花蓮家扶中心主任施政延表示，幸福小舖自2009年成立迄今已邁入13年，為讓小舖布藝師的手藝被看見，特地成立「後山．家優」品牌，象徵布藝師以擅長的針線串連成家，其中，山代表家扶環抱與守護每一個家，針線則是以縫紉的技術成為撐起家庭的力量。

花蓮家扶中心表示，幸福小舖成立之初便將二手牛仔褲改製為包包定為發展方向之一，多年來持續以丹寧材質進行各類包包的創作；2018年與在地藝術工作者劉貞合作；2019年、2021年與知名品牌EDWIN合作「褲．愛地球」活動，製成生活用品於門市展售，或製成丹寧布偶以聯名商品發表，讓幸福小舖累積更多丹寧運用創作經驗，這次EDWIN也熱情贊助200件二手丹寧褲為創作素材，讓婦女們可盡情發揮創意。