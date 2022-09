周六(10號)就是中秋節!由台北市高中學生家長會聯合會主辧,台北市國小學生家長會聯合會、台北市國中學生家長會聯合會和台北市高職學生家長會聯合會協辦的「聯合傳愛.幸福中秋–特別的愛.給特別的您」活動,今天(8號)在啟明學校舉行。台北市高中學生家長會聯合會總會長張文川表示,這次活動是讓社會大眾更了解特教孩子們的特質與能力,營造和諧、共融、關懷的友愛環境,給予特教孩子們鼓勵與成長。

此次「聯合傳愛.幸福中秋–特別的愛.給特別的您」活動,特別邀請台北市立啟明學校和台北市立特殊教育學校孩童及親師生與會長、四學層聯合會夥伴、志工一起同手作中秋禮盒。

台北市高中學生家長會聯合會總會長張文川指出,透過這樣以愛傳愛的方式,在溫馨、友善、熱情的氛圍下,讓特教孩子們親手製作綠豆糕禮盒贈予平宅住戶、社區老人和弱勢團體,讓社會大眾知道特教孩子們除了被關懷外,在能力所及之下也願意付出關懷,進而融入社會,更能了解特教孩子們的特質與能力。

這次活動,也特別邀請台北市立啟明學校「北明音樂班」進行溫暖人心的表演,表演的三個曲目分別是動漫神曲–【千本櫻】、【Elvis Presley - Can't Help Falling In Love】及合唱【天使】;隨後也邀請平宅住戶、士林老人福利中心及弱勢團體代表出席接受由特教孩童親手製作的綠豆糕禮盒,以愛為名傳遞社區關懷據點,讓溫馨氛圍散播社會各角落。